TENTATIVA DE HOMICÍDIO Policial civil aposentado é atingido por tiros de fuzil em frente de sua residência Ele conseguiu se proteger atrás de caminhonete e disse que é ameaçado há dias

Policial civil aposentado Giuvan de Oliveira Barbosa, 52 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na manhã de hoje, em Maracaju. Ele foi atingido por cinco tiros de fuzil em frente a sua residência.

De acordo com o site Maracaju Speed, Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o hospital, onde vítima aguardava na sala de raio-x.

Barbosa informou aos militares que estava em sua caminhonete Ford Ranger, quando, em frente a sua residência, veículo Fiat Uno ocupado por duas pessoas se aproximou e suspeitos começaram a atirar.

Policial aposentado conseguiu descer pela porta do passageiro, que estava do lado contrário onde estavam os suspeitos, e se proteger atrás da caminhonete, mas foi atingido por alguns tiros. Dupla fugiu depois dos disparos e vítima foi sozinha até o hospital, em seu próprio veículo.

Caminhonete da vítima estava com quatro marcas de tiro e no local do crime foram encontradas cinco cápsulas de munição calibre .762.

Barbosa disse à polícia que vem recebendo ameaças de morte por telefone há vários dias, mas não soube informar quem seriam os suspeitos ou a motivação das ameaças.

Policia Civil investiga o caso e procura por suspeitos, que ainda não foram identificados. Perícia foi feita no local do crime e testemunhas serão ouvidas.

Vitima será transferida para unidade de saúde de Campo Grande.

Caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado pela traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.