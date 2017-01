TRÂNSITO Policiais perseguem e atiram em

carro que tinha 625 kg de maconha Criminoso fugiu de barreira e sumiu em meio à plantação de eucalipto

Traficante foi perseguido por policiais e só parou depois de ter o carro atingido por tiros, ontem, na MS-377, em Inocência. O carro que o criminoso dirigia Cruze estava carregado com 625 quilos de maconha que foram apreendidos.

Conforme Boletim de Ocorrência, equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram na quarta-feira (18), em Água Clara, automóvel I30 que, possivelmente, agia como batedor no transporte de droga que era feito em Cruze.

Ontem, durante fiscalização na BR-262, equipe policial avistou o referido automóvel, que tinha placas de Barbacena (MG) e deu ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e fugiu.

TIROS

O traficante foi perseguido por vários quilômetros e abandonou o veículo na MS-377, depois de policiais atirarem. Um dos disparos acertou a lateral esquerda e outro a parte do motor do Cruze. O condutor desceu e fugiu correndo em meio à plantação de eucalipto.

Buscas foram feitas, mas o criminoso não foi encontrado. Dentro do carro, coberto por pano preto, havia 700 tabletes de maconha, que totalizaram 625,6 quilos. Em consulta à numeração do chassi, foi constatado que a placa verdadeira do Cruze era de Contagem e ele havia sido roubo ou furtado.