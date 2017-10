Rio Brilhante Policiais militares invadem casa em chamas e resgatam três crianças e cão de estimação Além dos policiais, um bombeiro de folga ajudou no resgate

31 OUT 2017

Policiais militares resgataram três crianças de um incêndio, na noite de ontem (30), por volta das 19h, na Rua Laucídio Coelho, em Rio Brilhante. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela polícia.

Conforme informações do Rio Brilhante Em Tempo Real, vizinhos acionaram a polícia quando o incêndio começou. Ao chegarem no local, policiais foram informados por uma adolescente estava em frente a casa, que havia conseguido tirar parte das crianças, porém, algumas delas e o cão de estimação ainda estava na residência.

Militares acionaram os bombeiros e três policiais entraram na casa e conseguiram resgatar as outras três crianças que faltaram, além do cachorro. Os policiais também contaram com a ajuda de um bombeiro que estava de folga.

Todos envolvidos no resgate foram encaminhados até o hospital mais próximo, devido a grande inalação de fumaça. Ainda de acordo com o site, seis crianças, uma adolescente e uma mulher estavam no local, mas ninguém ficou ferido.