TRÁFICO Policiais encontram 720 kg de maconha após carro amanhecer em posto Estabelecimento tem câmeras, porém o sistema está desativado

Apreensão de grande carregamento de maconha foi feita após carro que faria o transporte chamar atenção ao amanhecer em posto de combustíveis. O fato aconteceu ontem, na Rua Brasil, no Centro de Eldorado.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam denúncia de que o automóvel Space Fox havia sido deixado fazia tempo no pátio do posto. E que pessoas que olharam dentro, pelo vidro, viram que havia vários fardos.

Militares foram ao local, arrombaram portas e de fato encontraram dezenas de tabletes de maconha que somaram 720 quilos.

Motorista não foi identificado. Em consulta em sistema policial foi constatado, ainda, que o Espace Fox estava com placas falsas e a verdadeira tinha registro de roubo em Bauru, São Paulo. O posto onde a apreensão aconteceu tem câmeras, porém o sistema está desativado. Inquérito foi aberto para investigação.