Campo Grande Policiais e voluntários fazem ação social para crianças com câncer na Capital Agentes doaram sangue nessa manhã no Hemosul

Policiais de Campo Grande realizam nesta quinta-feira (23) ação social em alusão ao Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. A instituição beneficiada com a ação será a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC). Consta na programação que haverá escolta policial para as crianças, homenagens, atividades com os policiais e surpresa de helicóptero.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o intuito do evento é chamar a atenção da sociedade para a prevenção do câncer e a conscientizar para a importând da doação de sangue.

Nesta manhã, policiais doaram sangue e plaquetas no Hemosul e os outros eventos serão realizados à tarde. As crianças da instituição serão escoltadas até o pátio do Shopping Bosque dos Ipês, onde terá a chegada do helicóptero da PRF.

O evento terá a participação dos policiais rodoviários federais, civis, militares, agentes municipais de trânsito, guardas civis municipais, servidores do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania e voluntários da concessionária CCR MS Via, dentre outros.