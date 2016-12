Ato nacional Contra PEC, Policiais Civis farão paralisação amanhã em Campo Grande A paralisação é contra a reforma da previdência

Policiais Civis de todo o Estado promete paralisar as atividades amanhã (15) a partir das 8 horas. Em Campo Grande, a concentração será em frente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro.

A paralisação é nacional e o objetivo é pressionar o Governo Federal contra a reforma da previdência, a PEC 287.

Segundos dados do IBGE, enquanto a vida média do policial é de 56 anos, pela profissão de risco e estresse, seria 9 a mais que a idade mínima para aposentadoria, como pretende o Governo Federal se a PEC 287 for aprovada, o policial brasileiro será o mais idoso do mundo, precisando ter, no mínimo, 65 anos para se aposentar.

Após reunião com a Cobrapol - Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e com o apoio de vários sindicatos do país além do Ministro da Justiça, decidiram paralisar as atividades por 24 horas em vários estados.