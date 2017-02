CARNAVAL Polícia Rodoviária Estadual só emitiu

4 multas em balanço parcial Cinco cidades têm foco de operação da PRE

Em três dias de operação, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não registrou acidente grave com morte nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul. Há foco de ação em cinco cidades, onde há eventos por conta do Carnaval.

Única ocorrência atendida foi no sábado (25), por volta das 20h30min, no quilômetro 89 da MS-162, em Sidrolândia, quando duas pessoas tiveram ferimentos leves e danos materiais do veículo.

Até ontem (26), por volta das 7h da manhã, a PRE havia emitido quatro multas com abordagem em 120 veículos nas rodovias estaduais.

A Operação Carnaval 2017 começou na sexta-feira (24), e vai até às 18h de quarta-feira (1º). O objetivo principal da ação é não deixar que os foliões exagerem na bebida e dirijam.

"Para que a tranquilidade seja alcançada, as 10 bases da PRE no Estado estão com efetivo reforçado na abordagem dos motoristas com bafômetro. Nos locais onde o Carnaval tem grande movimentação, como em Corumbá, Fátima do Sul, Paranaíba, Jardim e Bonito, acontecem ações também voltadas para o evento", informou a corporação.