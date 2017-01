Campo Grande Polícia recupera joias e dinheiro furtados na Capital Três homens foram presos dentre eles o comprador das joias roubadas

Objetos de valor foram recuperados pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) ontem (19) após furto em residência no bairro Estrela do Sul em Campo Grande. Dois jovens de 22 e 29 anos foram presos além do comprador das joias roubadas.

Segundo o Delegado Reginaldo Salomão, foi obtida a identificação de um dos envolvidos no furto e os policiais foram até a residência do suspeito que confessou ter praticado o crime com ajuda de um amigo.

Os objetos recuperados com a dupla foram 27 relógios sendo um de led , 1 corrente fina e R$3.650 mil em dinheiro. Os outros objetos furtados foram vendidos para outro homem.

A polícia foi atrás do comprador dos itens roubados, um homem de 31 anos que estava com quatro alianças, três anéis, três pares de brincos, três pulseiras, que foi comprada dos autores do furto por R$ 9 mil.

A dupla e o comprador foram encaminhados para a Delegacia, o comprador foi estipulado fiança e os jovens foram presos e encaminhados ao sistema prisional. Os objetos recuperados foram devolvidos para a vítima.