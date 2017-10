Consórcio do tráfico Polícia recupera carro com 837 quilos de droga e prende casal Veículo recheado de maconha era produto de furto

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperou na noite de ontem na BR-163, em Dourados, um automóvel Honda Civic furtado em Goiânia (GO). O veículo, ocupado por um casal que acabou preso em flagrante, transportava 837 quilos de maconha.

A droga estava separada em fardos e apresentava marcações distintas, características do consórcio do tráfico, que é quando traficantes dividem o valor da logística, a fim de minimizar custos e prejuízos em casos de apreensão.



Segundo o DOF, os policiais receberam denúncia anônima do envio de uma remessa de drogas da fronteira com o Paraguai para fora do Estado, e montaram barreira com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para interceptar os suspeitos.



Os autores acabaram abordados com a droga. O Civic tinha placas de Campo Grande, mas durante checagem, os policiais descobriram que a identificação era falsa. Na verdade, o automóvel era produto de furto registrados em Goiânia e as placas originais eram de Várzea Grande (MT). O motorista, de 46 anos, e a passageira, de 22 anos, foram encaminhados para a Polícia Civil.