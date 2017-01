BR-463 Polícia recupera caminhonete

roubada, mas ladrões conseguem fugir Durante ação, agentes usaram “cama de faquir” para conter veículo

Caminhonete Amarok foi recuperada hoje pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-463, próximo a Ponta Porã. O veículo tinha sido roubado no dia anterior em Dourados. Os suspeitos pelo crime conseguiram fugir e ainda não foram identificados.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e foi perseguido pelos policiais que, usaram “cama de faquir” — dispositivo para furar os pneus —.

O veículo foi abandonado próximo ao posto da PRF e os criminosos conseguiram fugir depois de se esconderem em matagal às margens da rodovia.

Dois celulares foram encontrados pelos agentes, um na pista e outro dentro do carro, e foram entregues para a Polícia Civil que vai investigar o caso.