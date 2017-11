Morte a esclarecer Polícia recolhe em fazenda ossada,

CPF e recibos que podem ser de vítima Material será encaminhado para perícia

A Polícia Civil recolheu para perícia na tarde de ontem, ossada humana encontrada no terreno de uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo. Junto com os ossos havia uma cueca, uma camiseta e documentos em nome de Valdevino Mendes Lourenço, de 56 anos, que pode ser a vítima. Os restos mortais estavam a cerca de 10 quilômetros de distância de onde o homem supostamente residiria.

Segundo boletim de ocorrência, testemunhas acionaram a polícia depois de encontrarem a ossada na Reserva da Fazenda Colina, no assentamento Mutum. No local, os investigadores apreenderam um CPF, uma certidão de casamento e dois recibos indicando que Valdevino teria pago a uma mulher os valores de R$ 21 e R$ 75, referentes às contas de água dos meses de abril e agosto de 2016.

Em tais comprovantes havia o endereço que seria da suposta vítima, localizado no Assentamento Mutum. Os policiais foram ao local e conversaram com outros moradores, mas nenhum deles soube dizer o paradeiro de Valdevino. Ele também não constava no sistema de informações policiais e, de acordo com o Hospital Municipal, o último atendimento que ele recebeu por lá foi em 2011.

Deste modo, a ossada foi recolhida para análise sobre as causas da morte e identificação formal. Não é descartada suspeita de homicídio. O caso foi registrado como morte a esclarecer.