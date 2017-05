MATOU O EX Polícia prende namorada e amiga de

suspeito de matar homem a tiros Veículo usado na fuga foi encontrado hoje por investigadores

Namorada e amiga de João Paulo Arcenio, de 28 anos, suspeito de assassinar Rogerley Teles, de 29 anos, morto na terça-feira (23) a tiros, em Rio Brilhante​, foram presas. Segundo a Polícia Civil, elas ajudaram na fuga de João Paulo, que segue foragido, e cometeram o crime de favorecimento pessoal.

Conforme o Rio Brilhante em Tempo Real, equipe policial localizou o veículo do suspeito, uma Saveiro, na garagem da casa de uma amiga dele. Essa mulher não estava no local e a polícia foi atrás dela no serviço. Mesmo assim, ela conseguiu fugir com uma moto. Os investigadores retornaram para a casa dela e a prenderam lá.

Em entrevista, ela disse que foi até a casa da namorada de João Paulo informá-la de que policiais tinham descoberto onde estava a Saveiro. Essa amiga do suspeito negou qualquer participação no assassinato e apenas comentou que João Paulo deixou o veículo no local quando ela não estava.

Em seguida, foi dada a voz de prisão pelo crime de favorecimento pessoal, pois conforme a autoridade policial, ela colaborou com o principal suspeito do crime.

Após a prisão da amiga do casal, a viatura da polícia seguiu até a casa da namorada de João Paulo, que até então era considerada testemunha.

INVESTIGAÇÃO

Segundo o delegado André Luiz de Mendonça Fernandes, essa jovem manteve contato telefônico com o namorado depois do crime, mas na delegacia afirmou não saber qual era o paradeiro dele. Por isso, ela também foi presa.

A jovem prestou depoimento na manhã de ontem (24) e disse ter ido na casa de Rogerley, seu ex-marido, para conversar. O teor do assunto tratado entre os dois ainda vai ser apurado.

NO CARRO

Inicialmente, a polícia constatou que no interior da Saveiro foi localizado marcas de sangue. O suspeito do crime pode ter se ferido ao arrombar a porta da vítima. Para confirmar de quem é o sangue, o veículo foi encaminhado para a perícia criminal.

O site Rio Brilhante em Tempo Real divulgou que um advogado estaria negociando a apresentação de João Paulo com a Polícia Civil.