Quadrilha Polícia prende contrabandistas

com 75 mil pacotes de cigarros Também foram apreendidos três caminhões e um carro de passeio

Quadrilha de contrabandista foi presa com 75 mil pacotes de cigarro. De acordo com equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas foram presas, três caminhões e um carro de passeio apreendidos ontem à tarde no km 273 da BR-273, próximo a Ribas do Rio Pardo.

Policiais receberam denúncia a respeito de três caminhões que abasteciam em posto na margem da rodovia. Agentes foram até o local, ocasião em que se depararam com motoristas de 27, 29 e 41 anos. Cada um estava em caminhão com rádio comunicador. Outro homem, de 37 anos, fazia o serviço de batedor em veículo Saveiro.

Todos foram presos pelos crimes de contrabando e associação criminosa.