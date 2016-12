Em MS Polícia paraguaia 'devolve' brasileiro

que fugiu da prisão Parceria possibilitou volta do preso à cadeia

Jovem de 22 anos que estava foragido do Paraná depois de cometer uma série de crimes foi capturado ontem à tarde no Paraguai e entre ao Brasil pelos policiais. A “devolução” do foragido foi feita para equipe da Polícia Militar de Mundo Novo.

Segundo a PM, o bandido fugiu recentemente do presídio de Marechal Candido Rondon (PR). Preso no Paraguai, o jovem levantou suspeitas de ser foragido. Policiais paraguaios entraram em contato com equipes do Brasil e descobriram que o rapaz estava foragido.

Ontem à tarde ele foi entregue para equipe de Mundo Novo e encaminhado para sede do Batalhão de Fronteira, em Guaíra (PR).