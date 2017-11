Na reserva Polícia Militar vai terminar

2017 com efetivo 10% menor Até o fim deste ano, 530 militares estarão aposentados

O ano ainda não acabou, mas deve fechar com prejuízo de 10% no efetivo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que já sofre com o deficit de pelo menos cinco mil servidores. Segundo a Associação de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros (ACS/MS), a corporação iniciou 2017 com aproximadamente 5.300 policiais, mas no primeiro semestre perdeu 250, aposentados, e outros 280 já entraram com pedido de reserva que deve ser aprovado até dezembro.

Nos últimos três anos, a categoria perdeu 1.500 servidores, que é praticamente o dobro do total convocado no último concurso público, realizado em 2013.

Segundo Edmar Soares da Silva, presidente da ACS/MS, a média é de 50 pedidos de reserva por mês. O cenário é reflexo das mudanças na regra para obtenção da aposentadoria anunciadas pelo governo federal.

Com medo de ser prejudicada, a categoria tenta adiantar os procedimentos burocráticos para obtenção do benefício garantido por lei. “O efetivo está velho. Isso porque o governo do Estado não investe no servidor e, além disso, demora para liberar algumas aposentadorias, prejudicando o policial que trabalhou mais de 30 anos, como forma de não reduzir drasticamente o efetivo”, disse.

* Leia a reportagem, de Renan Nucci, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.