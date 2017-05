ANHANDUÍ Polícia investiga se mulher caiu ou foi jogada de caminhão e atropelada na 163 Informações apontam que vítima caiu do veículo e foi atingida pelas rodas

A Polícia Civil investiga a morte Maria Angélica Ferreira, atropelada pelo caminhão do suposto namorado no início da manhã desta sexta-feira, na região do Distrito de Anhanduí, a 50 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima caiu do veículo e foi atingida pelas rodas. O condutor, cuja identidade ainda não foi revelada, acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Alvorada do Sul.

Ele teria informado que, após uma conversa, a mulher, tentou sair da cabine com o cavalo mecânico (sem a carreta) ainda em movimento na rodovia BR-163, na área cercada por barracas de comerciantes, por volta das 5 horas.

Entretanto, diante da suspeita de que ela possa ter sido forçada a sair ou até mesmo empurrada, o homem foi entregue à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) na Capital.

Testemunhas informaram que tentaram reanimar a vítima até a chegada do socorro, mas sem sucesso. O caminhoneiro teria conhecido a mulher há pouco na praça de pedágio da CCR MS Via, concessionária responsável pela manutenção da BR, e desde então ela tem viajado com ele.

O autor fugiu sem prestar socorro e foi capturado em seguida, sendo reconduzido para o local do acidente, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial antes de ser levado à Deam.