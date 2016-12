MS-295 Rodovia que cedeu continua sendo

usada e polícia fará interdição Prefeitura interditou pista na sexta, mas tráfego continua no local

Interditada pela prefeitura de Paranhos, cidade no extremo sul do Estado, desde sexta-feira (9), a MS-295 continua com risco de ceder totalmente e mesmo assim o tráfego de veículos não para. Nesta segunda-feira, equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) deve ir ao local para interditar totalmente a pista.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil na cidade, Walter Rosa, a prefeitura interditou a pista assim que a galeria de águas pluviais não suportou a vazão da água e foi destruída. Na sexta-feira, rachaduras já eram vistas na pista.

Mesmo com a interdição, o tráfego de veículos leves e até de ônibus e caminhões continuou porque a rodovia é uma das únicas que liga Paranhos a outras cidades do sul do Estado.

“A prefeitura interditou, mas os moradores continuaram passando por conta e risco deles”, disse o coordenador da Defesa Civil.

No fim de semana as chuvas continuaram e o asfalto da rodovia cedeu mais ainda. Com o risco de desmoronamento total da estrada, o Governo do Estado afirmou à prefeitura que vai encaminhar equipe da PRE para evitar que moradores transitem no trecho.

Ainda segundo Walter, empresa já foi contratada pelo Estado para fazer a manutenção da rodovia e com o tempo firme nesta segunda, a expectativa é que os reparos sejam iniciados nos próximos dias.