BR-060 Polícia intercepta veículo e apreende

851 quilos de maconha em rodovia Carga seria levada para Mineiros (GO)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou veículo que transportava 851 quilos de maconha, ontem (18), na rodovia BR-060, em Camapuã. Condutor de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo informações da PRF, durante fiscalização na rodovia, foi abordado veículo Cobalt, com placas de Douradina. Em entrevista com o motorista do veículo, ele acabou confessando estar transportando grande quantidade de droga. Durante revista, foram encontrados 815 tabletes do entorpecente no porta-malas e dentro do carro, além de um rádio transmissor.

Equipe policial constatou adulteração no veículo, que foi roubado em Brasília (DF), no último dia 16.

O condutor informou que pegou o carro carregado com a droga em Ponta Porã e levaria até Mineiros (GO) por R$ 10 mil. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia.