BR-163 Polícia intercepta caminhão e apreende

438 quilos de maconha em rodovia Condutor informou aos policiais que droga seria levada para o Goiânia (GO)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no último final de semana carga de 438 quilos na BR-163, próximo ao distrito de Vila São Pedro, em Dourados. Condutor de 48 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações do Dourados News, durante fiscalização foi abordado um veículo Mercedes Benz e, após entrevista com o condutor que demonstrou nervosismo, o caminhão foi levado até a sede do Corpo de Bombeiros para ser vistoriado.

Após retirar a chapa de aço que cobria a parte de cima do caminhão, foram encontrados vários tabletes da droga escondidos dentro do compartimento.

O condutor informou aos agentes que teria pego o caminhão carregado em Ponta Porã e que levaria até Goiânia (GO).