Crime organizado Polícia intercepta 3,5 toneladas

de maconha em caminhão-tanque Droga seguia da fronteira com o Paraguai para o estado do Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu ontem, na fronteira do Brasil com o Paraguai, 3,5 toneladas de maconha que eram transportadas em caminhão-tanque com destino ao estado do Paraná. O flagrante aconteceu na rodovia MS-156, entre os municípios de Amambai e Tacuru. O motorista do veículo, identificado como Edimar Fernandes Maia, 27, foi preso em flagrante.

De acordo com a PRE, o caminhão foi abordado em fiscalização de rotina. Na ocasião, Edimar alegou que transportava óleo vegetal, porém, os policiais perceberam que o odor da carga parecia diferente, e iniciaram vistoria minuciosa. Dentro do tanque havia centenas de tabletes da droga. Foi necessário auxílio do Corpo de Bombeiros para cortar a lataria e remover o material.

Após pesagem, foi contabilizado 3.590 quilos. Edimar disse que seguia de Ponta Porã com destino a Toledo (PR). Com ele foram apreendidos ainda R$ 400 que teriam sido disponibilizados pelo crime organizado para bancar custos com alimentação e hospedagem. Além disso, a carga estava com marcações distintas, o que caracteriza consórcio do tráfico, que é quando traficantes encomendam droga em grupo, diminuindo as despesas.