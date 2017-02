PROCURADOS Identificados três presos que

fugiram pela frente de delegacia Fuga aconteceu na madrugada desta terça, no Centro

Foram identificados como Alessandro Sales de Pinho, Cleyton Ereira de Lima e Adriano Francisco dos Santos os três fugitivos da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro de Campo Grande, nesta madrugada. O trio é procurado pela polícia desde que policiais civis se deram conta da fuga.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, uma sindicância foi aberta com objetivo de identificar quem foi responsável pela fuga. Logo após a fuga, o Setor de Investigações Gerais (SIG), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras) e a Polícia Militar, iniciaram as buscas pelos foragidos.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos fugitivos pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 3312-5745.

FUGA

Os três homens fugiram, por volta das 3h de hoje, pela frente da unidade policial. A delegada Ana Paula Trindade que estava no plantão em questão não quis comentar sobre o episódio. Contudo, a reportagem obteve informação de que não foram encontrados vestígios de arrombamento e na cela onde os detentos estavam foi apreendida chave micha, possivelmente usada para abrir o cadeado.

No compartimento de presos, havia mais pessoas que ''não fugiram porque não quiseram”, conforme informação de fonte da matéria. Ao todo, em duas celas tinham 22 detentos.

Os fugitivos percorreram corredor que dá acesso à garagem da delegacia e saíram por portão que estava aberto e é usado para entrada e saída de viaturas. Como a delegada não quis se pronunciar sobre o episódio, não é possível saber se há suspeita de facilitação na fuga ou se faltou segurança na unidade policial.

A Depac onde a fuga aconteceu fica na Rua Padre João Crippa, no Centro de Campo Grande. Como não há expediente nas delegacias de áreas durante a noite, ocorrências policiais que acontecem neste período, são todas registradas nas delegacia plantonistas. Além do Centro, tem outra no Bairro Piratininga.