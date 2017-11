Coxim Polícia flagra sucuri de seis

metros atravessando avenida Militares controlaram o trânsito até que ela terminasse a atravessia

Policiais da equipe de Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) flagraram, na madrugada desse sábado, uma cobra da espécie sucuri, de aproximadamente seis metros de comprimento, atravessando a Avenida Presidente Vargas, Bairro Santo André, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, a sucuri atravessava a pista e os policiais controlaram o trânsito no local até que ela terminasse a atravessia em segurança. Após percorrer trecho da pista, animal entrou no Rio Taquari, que fica ao lado da avenida.

O flagrante foi filmado por um dos policiais. Confira o vídeo abaixo: