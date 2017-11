Chácara Polícia fecha rinha de galos e autua

38 pessoas com multa de R$ 912 mil Grupo deve responder pelos crimes de por abuso e maus-tratos a animais

Uma rinha de galos montada em uma chácara no município de Ribas do Rio Pardo, distante 97 quilômetros de Campo Grande, foi fechada hoje à tarde, em operação da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque). A ação ocorreu após denúncia e resultou na autuação de 38 pessoas, que devem responder por abuso e maus-tratos a animais. No local, os policiais encontraram 48 animais, todos visivelmente machucados, alguns deles bastante mutilados. Quatro armas de fogo também foram apreendidas na propriedade rural.

Durante vistoria ao local, foram apreendidas esporas de plástico, biqueiras, materiais para sutura, além de outros equipamentos utilizados na prática de rinha de galos. As equipes policiais também localizaram dois rebolos onde as disputas ocorriam, além de pequenas gaiolas onde outras aves ficavam acondicionadas, sem qualquer tipo de água ou alimentação.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia do município, sendo autuados administrativamente, cada um, com multa de R$ 24 mil pela Polícia Militar Ambiental. O montante geral chega a R$ 912 mil.

Conforme informações do boletim de ocorrência, foi ainda lavrado termo de apreensão e depósito de cada ave com seu respectivo proprietário na situação de fiel depositário, devido à ausência de outro local adequado para depositar os animais.