um disparo Polícia está com imagens de

briga entre tenente e pescador Confusão aconteceu na sexta e Márcio de Souza foi atingido por tiro

Imagens da câmera de segurança de rádio em Coxim filmaram a briga entre o 2º tenente da Polícia Militar Ambiental Anderson Ortiz Diase um pescador. Elas foram entregues para perícia criminal . Na tarde de sexta-feira (10), o policial concedia entrevista e Márcio Ferreira Vaz de Souza, 34 anos, invadiu o local.

Depois de discussão, o pescador teria partido para cima do policial, que revidou com um tiro de pistola .40. A Polícia Civil vai apurar possíveis desentedimentos anteriores entre os dois.

O disparo feito pelo tenente atingiu a perna direita do pescador, que precisou ser socorrido às pressas e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim. Os Bombeiros e o Samu prestaram atendimento. Como ele perdeu muito sangue, precisou fazer transfusão e foi transferido para Campo Grande.

O 2º tenente abordava na entrevista ao vivo a liberação de recursos para a recuperação do Rio Taquari e Márcio invadiu o estúdio. No primeiro momento, houve desacato e evoluiu para a agressão. O policial militar ambiental sacou a arma e atirou na perna direita do pescador, que caiu.

O site Coxim Agora divulgou que a emissora de rádio fica na Avenida Federal, no bairro Piracema. A reportagem entrou em contato com a emissora, que informou que não liberaria as imagens, que já foram entregues ainda para a Polícia Civil.

Márcio Ferreira Vaz de Souza é servidor público na Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso, cidade distante 70 quilômetros de Coxim. Conforme apurado pela reportagem, ele foi pescador profissional e é coordenador do Movimento Bocas Abertas do Caronal. Esse movimento sustenta que defende a biodiversidade do Pantanal ao combater crimes de fechamento de bocas de baías.

Em 13 de outubro, no auditório da Associação Comercial de Coxim, o movimento realizou reunião pública para debater a situação das baías da região do caronal, que fica no pantanal sul-mato-grossense. Foram discutidas medidas para evitar o fechamento destas baías, medida que causa a morte de peixes.