INVESTIGAÇÃO Polícia é acionada após denúncia de

corpo revirado dentro de túmulo O caso foi registrado como vilipêndio a cadáver

Vândalos invadiram o cemitério municipal da cidade de Jaraguari e reviraram um dos túmulos na manhã de hoje. Um homem, de 63 anos, procurou a delegacia para denunciar o caso, informando que a sepultura de seu sogro havia sido revirada.

Conforme o boletim de ocorrência, o morador entrou em contato com a Polícia Militar após receber informação de que o túmulo do sogro foi desrespeitado.

Dois militares foram no local e constaram a violação. Além do túmulo ser aberto, corpo foi revirado dentro do caixão. O genro da vítima disse aos policiais que não sabe quem possa ter cometido o crime, pois o morador era uma pessoa conhecida e estimada na cidade.

O caso foi registrado como vilipêndio a cadáver e será investigado.