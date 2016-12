INVESTIGAÇÃO Polícia divulga foto do suspeito de asfixiar mulher encontrada seminua em cama Ele teria ligado para uma pessoa e confessado o crime, aponta investigação

Suspeito de ser o responsável pela morte de Cleonice Crispim, de 37 anos, encontrada morta na manhã de ontem (29) com sinais de violência, em Coxim, José Soares de Souza, de 47 anos, está foragido. Polícia divulgou imagem dele para que moradores da cidade o identifiquem.

De acordo com o site Edição MS, José teria asfixiado a vítima em sua residência, localizada na Rua Regente Feijó, no Bairro Senhor Divino. Investigações indicam que eles tinham um relacionamento amoroso.

Depois do crime, o suspeito teria ligado para uma pessoa e confessado a autoria do homicídio, fugindo em seguida. Polícia Civil segue pelas buscas na tentativa de localizar José.

O CASO

Cleonice Cripim foi encontrada morta, seminua e com marcas de violência no pescoço. Avaliação de peritos indica que a vítima pode ter sido morta por asfixia, causada por esganadura. Marcas de unha foram encontradas no pescoço dela. Por conta do estado de rigidez do corpo, acredita-se que o crime tenha ocorrido na madrugada.

Na casa, foram apreendidas roupas do suspeito e da vítima, além de embalagem de preservativo. O corpo de Cleonice foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame que vai indicar a causa da morte.