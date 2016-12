ESQUEMA CRIMINOSO Polícia descobre centro de operações

do tráfico e prende quadrilha Grupo usava barracão para guardar e carregar carretas com drogas

A Polícia Civil de Mundo Novo – cidade no extremo sul de Mato Grosso do Sul que faz fronteira com Paraguai e divisa com Paraná - desarticulou, ontem (17), centro de operações de quadrilha de tráfico de drogas. Três traficantes foram presos e 1,4 tonelada de maconha foi apreendida.

A investigação, que durou vários meses, constatou que o grupo utilizava depósito para fazer baldeação da droga que vinha do Paraguai. No local, os criminosos carregavam carretas com maconha para serem distribuídas para outras localidades.

Em monitoramento, os policiais abordaram dois integrantes da quadrilha saindo do barracão em um Toyota Corolla: Aécio Guilherme, de 26 anos, e Evandro da Costa de Oliveira, de 38. Também foi preso o proprietário do imóvel, Antonio Claudiano de Almeida, 37.

No depósito, foi apreendida carreta, com trator Mercedes-Benz, que estava pronta para ser carregada com a maconha também apreendida.

Alguns traficantes, ao perceberem a ação da polícia, conseguiram fugir pelos fundos do pátio.

Foram apreendidas ainda duas motos, quatro bobinas de plástico e duas lonas pretas, usadas para embalar a droga.

Os suspeitos e o material apreendido foi levado para a delegacia de polícia do de Mundo Novo.