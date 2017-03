Carneirinho Polícia de MG apreende 1,2 tonelada

de maconha que saiu de MS Droga estava escondida em fundo falso de caminhão boiadeiro

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais apreendeu na tarde de ontem 1.200 quilos de maconha que estava em caminhão boiadeiro que saiu de Mato Grosso do Sul. Flagrante aconteceu durante fiscalização no km 305 da rodovia MGC 497, no município de Carneirinho. Esta foi a maior apreensão de drogas no Triângulo Mineiro, em 2017.

De acordo com a polícia, militares abordaram condutor de caminhão boiadeiro, placas de Jardim (MS) e suspeitaram do fato de a carroceria ter tábuas novas e diferentes do restante do veículo. Durante vistoria, agentes encontraram 1.023 tabletes de maconha escondidos em fundo falso.

Diante do flagrante, motorista alegou que não sabia que estava transportando entorpecente, que adquiriu o caminhão recentemente e, na ocasião, seguia de Campo Grande (MS) em direção a cidade de Campo Florido (MG).

Homem também não portava documentos pessoais e apresentou apenas um boletim de ocorrência onde ele constava como autor do crime de tentativa de homicídio.