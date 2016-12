Foragido Polícia continua buscas por homem suspeito de mandar matar ex-mulher Ex-marido teria dado carona para assassino da mulher, em Paranaíba

Homem de 53, suspeito de mandar matar a ex-mulher, Fernanda de Andrade Oliveira, 23 anos, continua foragido. Equipes da Delegacia de Atendimento a Mulher de Paranaíba continuam nas ruas em busca do suspeito.

Crime aconteceu na noite do último sábado (17). Segundo informações da Polícia Civil, vítima estava em frente de casa conversando com prima e amiga, quando homem chegou atirando. Ela foi atingida por dois tiros e morreu no hospital.

Testemunhas do crime disseram que autor dos disparos estava de capacete e que na fuga teria entrado no carro do ex-marido da jovem, que é apontado como mandante do crime. Ele não aceitava fim do relacionamento, que durou pouco tempo.

Delegado Francisco Antônio Moreira, que cobre férias da delegada titular da especializada, disse ao Portal Correio do Estado que o crime foi registrado em outro plantão e foi repassado hoje para a Delegacia da Mulher, portanto, ele ainda está se inteirando do caso.

Moreira confirmou que equipes passaram o dia nas ruas em busca do marido da mulher, mas até a publicação desta reportagem ele não havia sido localizado.