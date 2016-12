ROTA DO TRÁFICO Polícia bate recorde e apreende quase 500 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul Volume apreendido mostra que a passagem pela fronteira continua fácil

O ano ainda não acabou, mas o volume de drogas apreendidas pelas unidades policiais que atuam em Mato Grosso do Sul cresceu 18% e já soma 496 toneladas, conforme levantamento parcial de 1º de janeiro a 25 de dezembro. O balanço final deve ultrapassar as 500 toneladas se mantida a média de 1.300 quilos tirados de circulação por dia.

Apesar dos resultados serem positivos, também mostram uma outra realidade: a passagem pelos pontos que dão acesso ao Estado, tanto pela Bolívia quanto Paraguai, continua fácil. Se as drogas foram apreendidas já dentro do território sul-mato-grossense, é porque não houve policiamento suficiente para barrá-las ainda nas linhas de fronteira.

As polícias, porém, preferem considerar os resultados reflexos do reforço de repressão ao intenso movimento do crime organizado nas fronteiras com a Bolívia e Paraguai, principalmente após a morte do narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, ocorrida neste ano, em Pedro Juan Caballero, e aos Jogos Olímpicos do Rio.

