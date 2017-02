BALANÇO Polícia apreende quase uma tonelada

de pescado em três meses de piracema O valor das multas chegou a R$ 109 mil; 58% a mais que na passada

Em três meses de operação piracema em Mato Grosso do Sul, 937 quilogramas de pescado foram apreendidos e R$ 109 mil multas aplicadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA).Os números representam aumento de 106% nas apreensões e 58% no valor das autuações em comparação com operação passada.

Conforme os dados divulgados pela PMA, 51 pessoas acabaram autuadas nestes últimos três meses. Deste total, 44 foram presos por pesca predatória. “A diferença entre o número de presos e autuados , deve-se ao fato de que, nesta operação três fugiram e quatro foram autuados apenas com multa (administrativamente), devido a estarem com pescado sem declaração de estoque, porém, capturados antes do período proibido”, explicaram.

Em parte dos rios do Estado, a piracema continua valendo até o dia 28 de fevereiro. Em outros que são de domínio só de Mato Grosso do Sul, ou seja, não fazem divisa com outros estados, a pesca foi liberada no dia 1º deste mês.

COMPARAÇÃO

Em três meses da operação piracema anterior, foram apreendidos 454 kg de pescado e o valor das multas foi de R$ 69.260.

O número de petrechos apreendidos é semelhante ao da operação passada, com exceção das redes de pesca, que passaram de 17 na última piracema para 86 até agora.

A assessoria da PMA explicou que este aumento tem relação com duas operações feitas nos rios Ivinhema e Paraná, quando foram apreendidas redes escondidas em acampamento de pesca. A maioria delas não estava sendo utilizada.