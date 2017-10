Tráfico de drogas Polícia apreende mais de meia tonelada

de maconha e trio é preso Entorpecentes seriam levados para Campo Grande

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (Dof), apreenderam 553 quilos de maconha, na manhã de ontem (30), na rodovia BR-267, Km 450 em Guia Lopes da Laguna. Trio de traficantes identificados como Sandro Centurion Morales, 36, Marco Antônio Torraca Carneiro, 25, e Adriel Nunes Garcia, 19, foram presos em flagrante.

Conforme informações do boletim de ocorrência, durante bloqueio policial, agentes abordaram o veículo Meriva com placas de Campo Grande, MS. Durante revista no interior do automóvel foram encontrados vários tabletes do entorpecente.

Mais a frente, o terceiro integrante passava pela rodovia em um veiculo Corolla com placas do Rio de Janeiro, RJ e após ser abordado, informou que realizava o serviço de batedor para os outros dois comparsas.

O trio informou aos policiais que foi contratado para transportar as drogas até Campo Grande, e receberiam cerca de R$ 5 mil pelo transporte do ilícito.

Traficantes foram presos e encaminhados juntamente com o veículos e as drogas até a Delegacia de Polícia de Guia Lopes.