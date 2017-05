Tráfico de Drogas Polícia apreende mais de 620 quilos de maconha e jovem acaba preso Jovem receberia cerca de R$ 23 mil pelo transporte do entorpecente

Jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar, transportando 620,8 quilos de maconha nessa madrugada, no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Droga seria levada para Campo Grande.

Segundo informações do Dourados News, a Polícia Militar abordou o veículo Palio Weekend prata com placas de Campo Grande e após vistoria no veículo, foram encontrados vários tabletes da droga.

Condutor informou aos policiais que receberia cerca de R$ 23 mil pelo transporte do entorpecente que adquiriu em Aral Moreira e levaria até Campo Grande. Jovem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado até a Polícia Federal de Dourados.