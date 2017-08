405 quilos Polícia apreende maconha em

carro roubado e traficante foge Veículo foi roubado em março deste ano, em José Bonifácio (SP)

Equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu veículo roubado que transportava 405 quilos de maconha. Caso foi registrado ontem no final da tarde, no km 12 da MS-156, em Amambai. Traficante conseguiu fugir.

Policiais faziam trabalho de fiscalização quando deram ordem de parada ao condutor de veículo Fiat Strada, placas de Palestina (SP). Suspeito foi perseguido e, cerca de três quilômetros a frente, abandonou carro e correu em direção a uma mata.

Militares fizeram buscas, mas não encontraram o traficante. Na carroceria do veículo, equipe encontrou fardos com tabletes de maconha. Policiais também descobriram que automóvel havia sido roubado no dia 16 de março, na cidade de José Bonifácio, no interior de São Paulo.