Maracaju Polícia apreende armas e várias

munições escondidas em carro Armamento e projéteis estavam escondidos em banco de carro

Polícia Militar Rodoviária apreendeu duas armas de fogo e munições na tarde ontem (19), na rodovia MS-164, em Maracaju. O armamento e as munições estavam escondidos em um carro.

Segundo a assessoria da polícia , em uma fiscalização de rotina, ao abordarem um Honda Civic com placas de Maracaju, foram encontradas duas armas de fogo escondidas dentro do banco do veículo e mais munições, todos sem documentação legal.

No veículo estavam um casal e o condutor relatou ter adquirido as armas uma pistola calibre.380, e um revólver calibre.38 na cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai e levaria até a cidade de Maracaju.

Diante dos fatos, os autores foram encaminhados, juntamente com as armas e munições até a delegacia da Polícia Federal em Dourados, para as demais providências.