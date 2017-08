Tráfico de Drogas Polícia apreende veículos com mais de 1 tonelada e meia de maconha em rodovia Traficantes abandonaram os carros e fugiram em milharal

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no último final de semana 1.745 quilos de maconha em dois veículos na rodovia MS-376, em Dourados. Traficantes abandonaram os carros em plantação de milho e conseguiram fugir.

Segundo informações da polícia, durante fiscalização de rotina na rodovia, policiais perceberam que condutores dos veículos Vera Cruz, com placas de São Paulo, e VW Gol, com placas de Engenheiro Beltrão (PR), notaram a aproximação policial, abandonaram os carros e fugiram em meio a plantação de milho.

No veículo Vera Cruz foram encontrados 1.735 quilos de maconha, enquanto no veículo Gol havia 8,4 quilos do entorpecente.

Os carros e a droga foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e traficantes não foram localizados.