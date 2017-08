MS-160 Polícia apreende carga de pneus contrabandeados e motorista é preso Motorista transportava 64 pneus

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam por volta das 5h de hoje carga de 64 pneus contrabandeados, na rodovia MS-160, em Sete Quedas. Condutor da carreta, de 47 anos, que transportava o contrabando foi preso em flagrante.

De acordo com a polícia, durante fiscalização de rotina na rodovia foi abordado motorista de carreta Volvo com placas de São Miguel do Oeste (SC), e na carroceria, policiais encontraram vários pneus usados.

Condutor informou à polícia que adquiriu os pneus em Ciudad del Este, no Paraguai, e não portava a documentação de regularidade fiscal.

O condutor, o caminhão e os pneus foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.