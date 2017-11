PRF Polícia apreende carga de maconha

e traficante é preso em flagrante Droga seria levada até a cidade de Ribeirão Preto-SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 quilos de maconha em veículo na rodovia BR-262, km 144, em Água Clara. Traficante de 32 anos foi preso em flagrante.

Conforme informações da PRF, durante fiscalização na rodovia, policiais deram ordem de parada ao veículo Vectra, com placas de Sertãozinho (SP). Motorista apresentou nervosismo, o que chamou a atenção dos agentes para revistarem o carro.

Na ocasião, foram encontrados vários tabletes do entorpecente. Traficante informou à polícia que pegou as drogas no município de Maracaju e levaria até a cidade de Ribeirão Preto (SP), onde receberia pelo transporte.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.