RODOVIA Polícia apreende carga de maconha e frustra venda de carro no Paraguai Na mesma ocasião, carro que ia ao Paraguai foi recuperado

Carregamento com pouco mais de 300 quilos de maconha foi apreendido por volta das 20h de ontem, em fiscalização de policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no quilômetro 20 da MS-289, entre Amambai e Coronel Sapucaia. Ainda na mesma operação, carro furtado que seria trocado por droga no Paraguai foi recuperado.

De acordo com informações policiais, a primeira abordagem foi do Peugeot 206, que estava ocupado por dois homens, sendo um deles adolescente, de 17 anos. O condutor demonstrou nervosismo diante da barreira policial, mas manteve o silêncio, enquanto o garoto confessou que o carro era furtado e seria trocado por maconha no Paraguai.

A apreensão de 375 quilos de maconha ocorreu em seguida, depois que duas pessoas que seguiam em Ágile não obedeceram ordem de parada. Houve perseguição, mas os ocupantes colidiram o carro em árvore e fugiram por matagal, deixando para trás a carga do entorpecente.