Contrabando Polícia apreende carga de

cigarro avaliada em R$ 9 milhões Além da carreta e do cigarro, foram apreendidos R$ 40 mil

Quatro motoristas de carretas, com idade entre 32 e 44 anos, foram surpreendidos tranportando 1,8 milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em R$ 9 milhões. A segunda maior apreensão de cigarros feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) este ano em Mato Grosso do Sul aconteceu ontem, durante fiscalização na BR-262, na cidade de Água Clara. Além da carga de contrabando e as carretas, também foram apreendidos R$ 40 mil.

De acordo com a polícia, agentes suspeitaram quando carreta adentrou ao pátio de um posto de combustíveis e o condutor desceu para se encontrar com outros três motoristas. Os quatro foram abordados e, questionados sobre as cargas que transportavam, não responderam de forma coerente.

Os policiais então revistaram as carretas, momento em que encontraram 3.600 caixas de cigarros, que totalizaram 1,8 milhão de maços. Além da carga de contrabando, todos estavam com rádios comunicadores escondidos nos veículos.

Conforme os contrabandistas, os cigarros seriam entregues nas cidades de Passos, Uberaba e Uberlância (MG), bem como Três Lagoas (MS). Todos foram encaminhados para a Polícia Federal.