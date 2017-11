Contrabando Polícia apreende carga de cigarro avaliada em R$ 1 milhão Equipe flagrou dois caminhões com cigarros contrabandeados

Policiais do Grupo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal, Polícia

Militar Ambiental, com o apoio da Polícia Civil, apreenderam dois caminhões carregados com aproximadamente 800 caixas de cigarros de origem estrangeira em Naviraí. A carga está avaliada em quase R$ 1 milhão.

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento de fiscalização do fechamento da pesca no Rio Paraná, na balsa que fazia o transporte de veículos entre o Porto Caiuá e o Porto Felício, no último sábado (4). A equipe flagrou dois caminhões, um boiadeiro e outro furgão, com cigarros contrabandeados.

Os motoristas dos veículos são de Itaquiraí, mas não tiveram identificação divulgada. Eles foram presos em flagrante e disseram que receberiam R$700 cada para transportar a carga de Iguatemi até o Porto Felício/PR. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.