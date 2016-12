250 quilos Polícia apreende carga de

agrotóxico avaliada em R$ 300 mil Inseticidas de origem uruguaia seriam levados para Mato Grosso

Dois foram presos em flagrante ao serem surpreendidos, ontem, transportando carga de 250 quilos de agrotóxico avaliada em mais de R$ 300 mil. Flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

De acordo a polícia, agentes da PRF abordaram motorista de 52 anos e o dono da carreta. Na ocasião, os dois apresentaram notra fiscal e disseram que transportavam 200 quilos de fertilizantes de uma empresa gaúcha.

Durante vistoria, policiais encontraram embalagens com diversos inseticidas, dentre eles 150 quilos do produto em pó e 100 litros de agrotóxicos de origem uruguaia. A estimativa é de que o quilo do produto custe R$ 1,2 mil.

Diante do flagrante, dupla disse que carregou a mercadoria em Passo Fundo (RS) e seria entregue na cidade de Sorriso (MT). Os envolvidos e a carga de agrotóxico foram levados para a Polícia Federal, em Campo Grande, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.