TRÁFICO Polícia apreende uma tonelada de maconha durante fiscalização na fronteira Condutor de 47 anos foi preso e não informou o destino do entorpecente

Durante fiscalização de rotina, na noite de ontem (25), policiais apreenderam uma tonelada de maconha em carga de abóboras no distrito de Vila Marques em Aral Moreira. Condutor de 47 anos foi preso por tráfico de drogas e não informou o destino do entorpecente.

De acordo com o Porã News, por volta das 23h, a Polícia Civil abordou caminhão Ford Cargo com placas de Corbélia (PR) que transportava carga de abóboras.

Durante entrevista com o condutor, que entrou em contradição, a polícia começou revistar a carga do caminhão. Embaixo das abóboras foram encontrados vários tabletes do entorpecente.

Motorista do veículo foi preso e encaminhado juntamente com a carga para a delegacia de Ponta Porã para demais procedimentos.