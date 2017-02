Traficante fugiu Polícia apreende caminhonete

roubada com 1,5 t de maconha Veículo estava em estacionamento de hotel, na cidade de Maracaju

Caminhonete Hilux roubada foi apreendida com mais de 1,5 tonelada de maconha. Caso aconteceu por volta das 14h30 de ontem e o veículo estava, com placas trocadas, no estacionamento de um hotel, que fica na Rua Colorado, Bairro Jardim Guanabara, em Maracaju.

Conforme o site Maracaju Speed, equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por testemunha e, no local, constatou pela numeração do chassi que a caminhonete havia sido roubada em dezembro de 2016, em Coronel Sapucaia.

As placas da caminhonete não eram as verdadeiras. Também foi constatado que na carroceria e no interior do veículo havia 1.830 tabletes de maconha que totalizaram 1.586 quilos da droga. Policiais encontraram outras placas falsas.

Funcionários do hotel informaram que o condutor do veículo deixou a caminhonete no estacionamento, fez a reserva de um quarto, disse que iria almoçar e saiu em companhia de outro homem, em uma caminhonete S10.

Hilux foi apreendida e levada para a delegacia, enquanto responsável pelo entorpecente não foi localizado.