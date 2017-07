Dourados Polícia apreende medicamentos clandestinos avaliados em R$ 750 mil Produtos foram adquiridos no Paraguai e seriam entregues em SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 565 ampolas de botox e outras substâncias não identificadas, avaliadas em R$ 750 mil, ontem (27), na BR-163, em Dourados. Homem de 39 anos que transportava os produtos foi preso em flagrante.

Segundo informações da PRF, durante a Operação Égide - Fronteiras, foi abordado o veículo Santa Fé, com placas de Amambai. Condutor levantou suspeitas dos policiais que fizeram revista no carro. Os agentes encontraram 565 ampolas de botox importados ilegalmente.



Dentre eles, 100 eram ampolas rotuladas como Neuronox, conhecida no Brasil como botox e 420 ampolas não rotuladas, com as mesmas características, além de outras 45 ampolas contendo pastilhas brancas, cujo composto ainda não foi confirmado. De acordo com a polícia, a droga poderia ser utilizada para aplicações médicas clandestinas, de estética e até mesmo para tratamento de disfunções neurológicas e motoras.

O homem confessou que as ampolas foram adquiridas na cidade de Assunção, no Paraguai, mas que apenas receberia pelo transporte quando chegasse a São Paulo, cidade de destino dos medicamentos. Ele foi preso e encaminhado, junto com o veículo, até a Polícia Federal de Dourados.