DOF Polícia apreende 92 quilos de maconha

em rodovia e traficante é preso Droga seria levada para Belo Horizonte (MG)

Durante fiscalização de rotina, policiais do Departamento de Operação de Fronteira (DOF), apreenderam 92 kg de maconha dentro de um veículo, ontem (24), na rodovia MS-295, em Iguatemi. Condutor de 34 anos foi preso por tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, o veículo Palio com placas de Carmo de Minas (MG) foi abordado e, após verificação no carro, foram encontrados vários tabletes do entorpecente no porta-malas.

Condutor informou que pegou a droga na cidade de Tacuru e que estava levando até Belo Horizonte (MG) para revender.

Traficante e veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para demais procedimentos.