Paranaíba Polícia apreende mais de 750 quilos de maconha e dois são presos Um dos suspeitos furou bloqueio e tentou fugir a pé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem (16), 752,6 quilos de maconha transportada em caminhonete, na cidade de Paranaíba. Jovem de 21 anos e homem de 46 foram presos.

Segundo informações da PRF, Corolla e Ranger trafegavam pela rodovia, em Água Clara, quando polícia deu ordem de parada ao condutor do Corolla, que obedeceu e parou. Já o motorista da caminhonete fugiu.

Durante perseguição, equipe pediu apoio de outras equipes policiais e uma barreira foi montada próximo a cidade de Paranaíba, com viaturas e um caminhão posicionados de maneira a impedir o trânsito no local. Condutor conseguiu desviar do bloqueio, passando pelo gramado ao lado da pista, e continuou a fuga.

A PRF contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que montou outro bloqueio mais adiante, sendo utilizado outro caminhão, que ocupou toda a pista e parte do acostamento, impossibilitando o desvio. Homem tentou fugir a pé, mas foi preso.

Na caminhonete, foram encontrados droga e rádio transmissor de uso restrito, escondido no painel. No Corolla também havia um rádio transmissor. Também foi descoberto que a Ranger havia sido roubada no Rio de Janeiro, no dia 9 de maio.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.