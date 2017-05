Paraná Polícia apreende 7,2 toneladas

de maconha e quadrilha é presa Entorpecente que saiu de MS está avaliado em R$ 5 milhões

Durante operação policial da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), foram apreendidos cerca de 7,2 toneladas de maconha no último final de semana nas cidades de Colorado e Paranavaí, no Paraná. Droga saiu de Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná, a apreensão foi realizada em uma oficina mecânica na rodovia PR-463, em Colorado (PR), onde foram encontrados 7,2 toneladas de maconha embaixo de madeiras na carroceria do caminhão.

Foram presos em flagrante o condutor de 34 anos e o comparsa de 38, que conduzia o veículo Gol e fazia toda a logística do transporte.

Na sequência da investigação, foram presos em Paranavaí (PR), dois homens de 39 e 44 anos suspeitos de serem os líderes da organização criminosa e por contratar o motorista para realizar o transporte da droga.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Gustavo de Pinho, a quadrilha atuava nesses dois municípios do Paraná, mas também em outros estados do País.

“Essa operação é a sequência de uma investigação desenvolvida pela Denarc há alguns meses e encerrada com sucesso, pois os principais integrantes do bando já estão presos e uma grande quantidade de drogas foi apreendida em uma única ação” , destacou o delegado.

Quadrilha foi presa e responderá por tráfico de drogas e associação ao tráfico.