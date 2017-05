Fiscalização Polícia apreende 60 caixas de essência de narguilé contrabandeadas Carga foi encaminhada para a Receita Federal

Durante fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu carga com 60 caixas de essência de narguilé, na madrugada de hoje, na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Veículo e condutor foram liberados no local.

Segundo informações da polícia, o veículo Strada com placas de Belo Horizonte (MG), foi abordado e após verificação no interior do carro foram encontradas várias caixas do produto adquirido no Paraguai e sem nota fiscal.

A carga ilegal foi apreendida e encaminhada até a Receita Federal.