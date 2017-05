Tráfico de Drogas Polícia apreende 384 quilos de maconha

em duas cidades de Mato Grosso do Sul Droga foi apreendida e traficantes conseguiram fugir

Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal apreenderam um total de 384 quilos de maconha entre hoje e ontem (7), em duas cidades do Estado. Em Amambai, foram apreendidos 133 quilos, enquanto que Bataguassu foram 251. Apreensões foram realizadas durante fiscalização de rotina e traficantes conseguiram fugir.

De acordo informações da PMR, a primeira abordagem foi na rodovia MS-156 em Amambai. Condutor de veículo Ford Ka, com placas do Rio Grande do Sul (RS) recebeu ordem de parada, não obedeceu e fugiu. Quilômetros a frente, ele perdeu o controle, saiu da pista e acabou colidindo em muro. Traficante fugiu e não foi localizado. No veículo foram encontrados 195 tabletes de maconha.

Segunda apreensão aconteceu na rodovia BR-267, em Bataguassu. De acordo com a PRF, equipe tentou abordar condutor de veículo Celta, com placas de São Paulo, mas ele fugiu. Mais adiante, policiais localizaram o veículo abandonado e, dentro dele, foram encontrados 332 tabletes de maconha.

Os dois veículos, junto com a droga, foram encaminhados até as delegacias de ambas as cidades.